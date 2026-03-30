Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: İran, Pakistan ve Iraklı mevkidaşları ile görüştü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaş devam ederken Türkiye de diplomasi trafiğinini sürdürüyor.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan daha sonra , Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ile Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.