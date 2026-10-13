Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yapılan görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

İki bakan, bölgede devam eden çatışmalara çözüm bulunmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Fidan ile Arakçi, son olarak 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde bir araya gelmişti. İki bakanın 16 Eylül'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise bölgedeki saldırılar ve devam eden müzakereler ele alınmıştı