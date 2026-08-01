Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hakan Fidan, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını söyledi.

Fidan, “Türkiye , bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir.” dedi.



ARAKÇİ: ABD MACERA ARAMAMALI



İran Dışişleri Bakanı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre de Arakçi, Bakan Fidan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Arakçi, ABD'nin macera aramaması gerektiğini söyledi.



Arakçi, görüşmede ülkesinin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlamak için hazır olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirterek, ABD'nin "maceracılıktan" doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirtti.