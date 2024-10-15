Bakan Fidan: İsrail hükümetinin bedel ödemesi şart

Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yönettiği 'Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği' konulu oturumda konuştu. Gazze’de yaşanan trajedinin 70 yıldır devam ettiğini ve Arap-İslam dünyasının bu trajediyi bitirme konusunda başarısız olduğunu ifade etti. Fidan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki durumun soykırım boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun bu durumu durdurmakta çaresiz kaldığını vurguladı.



Fidan, Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 42 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı askeri analistlerin bu ölümleri yapay zekanın hedef belirleme sürecine bağladığını söyledi. Fidan, "Bazı askeri analistler 'çok fazla kadın ve çocuk öldürüldü; çünkü yapay zeka tarafından hedef belirlemesi yapıldı' diye söylüyorlardı. 'Yapay zeka 'vurun' diyor, makine öldürüyor' dediler. Kendilerinin ortaya koyabilecekleri en güzel ve en iyi bahane bu zaten, başka bir şey yok. Bu da insanlık değerlerine yapılan bir başka saygısızlık" diye konuştu.



Filistin meselesinin kökenine inilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, uluslararası toplumun bu soykırımı durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. İki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail halkının güvenliği için elzem olduğunu belirten Fidan, bu çözümün bölgedeki krizleri önleyeceğini ifade söyledi. BM'de 150'den fazla ülkenin Filistin devletini tanımasının önemli bir başarı olduğunu da ekledi.



Fidan, ABD'nin İsrail'in politikalarını körü körüne desteklediğini ve bu durumun çözümü zorlaştırdığını belirtti. Avrupa’daki bazı ülkelerin de ABD’nin pozisyonuna destek verdiğini söyledi.



Fidan, insani yardımların Gazze’ye ulaşmasının bir insanlık görevi olduğunu ve uluslararası toplumun İsrail’e desteğini kesmesi gerektiğini dile getirdi. İsrail’in şu anda herhangi bir bedel ödemediğini ve bu durumun soykırımın devam etmesine yol açtığını vurgulayan Fidan, savaşın Lübnan’a sıçramasının Gazze’nin unutulmasına neden olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.