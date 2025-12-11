Bakan Fidan: İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile SDG'nin isteksizliği ilişkili

Bakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera Arapça televizyon kanalına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan 10 Mart mutabakatına ve henüz bu anlaşmanın uygulanmamasına ilişkin Fidan, "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile 'Kasad'ın (SDG) açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil." dedi.

Şam yönetimi ile PKK/YPG arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesini umduğunu dile getiren Fidan, "Suriye Kürtleri de rahat eder, Araplar da rahat eder, herkes rahat eder. Yani görmek istediğimiz tablo bizim bu huzur ve barış sınırlarımızın ötesinde, Suriye halkı için. Ama bölge dışı aktörlerin oyunlarına gelerek onlardan birtakım işaretlerle politika belirlemek de iyi bir şey değil." ifadelerini kullandı.

“İSRAİL, SURİYE İLE ANLAŞMA ZEMİNİNE GELDİĞİNDE YPG DE GELECEK”

Fidan, "SDG" ile İsrail arasında bir eşgüdüm olup olmadığına ilişkin soruya, "Tabii, yani İsrail, Suriye ile belli bir anlaşma zeminine geldiği gün YPG'nin de geleceğini göreceksiniz." şeklinde yanıt verdi.

"SDG" ile Suriye hükümeti arasında bir anlaşma sağlanamadığı takdirde olasılıklara ilişkin Fidan, "Umarım bir çatışma olmaz. Dediğim gibi yani çatışma kimsenin faydasına değil. Sivil halk ondan mustarip oluyor. İnşallah olmaz, inşallah YPG/PKK yani kendine düşen sorumluluğu yapar. Şu anda ortada bir plan var, silahlı unsurların tek çatı altında toplanması, ulusal ordu altında toplanmasına yönelik. İnşallah bu noktada mesafe kat edilir. İnşallah tekrar bir savaş görmeyiz." dedi.

Fidan, Suriye sahasında Türkiye ile İsrail arasında bir "yarış" olduğuna yönelik iddialara ilişkin, şunları söyledi:

"Suriye'nin güvenliğine, birliğine, bütünlüğüne kim daha fazla yardımcı olacak, işgale, bölmeye, öldürmeye, bombalamaya değil. Bunda yardımcı olacak. Biz kendimizi İsrail'le bu konuda aynı çabada, aynı ligde, aynı konumda görmüyoruz açıkçası. Yani bir emperyal yayılmacılık peşinde olanla bir işbirliği, destek içerisinde olan, bu önemli."

GAZZE'DE BARIŞ PLANININ İKİNCİ AŞAMASI

Gazze barış sürecinde gelinen aşamaya kolay gelinmediğini belirten Fidan, gelinen aşamada da istenen her şeyin gerçekleşemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsani yardımlar belli miktar gidiyor ama giriş-çıkışlar yine sorun. Barış planında öngörülen maddeler çok fazla uygulanmıyor ve maalesef İsrail her gün Filistinli öldürmeye, şehit etmeye devam ediyor. Ama buna rağmen bir önceki savaşın şiddetine, kıyımın şiddetine baktığınız zaman şimdiki hali gerçekten insanlara bir nefes verir nitelikte olduğu için desteklediğimiz bir hal. Devam etmesi lazım. Daha ileriye götürülmesi lazım."

Barış planının ikinci aşamasında da atılması gereken adımlar olduğuna dikkati çeken Fidan, "Birincisi, ikinci aşama için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartılması konusu vardı. Onunla ilgili çalışmalar bitti, karar çıktı. Şimdi o kararda öngörülen bazı maddeler var. Onların hayata geçmesi gerekiyor." dedi.

Fidan, büyük sorumluluğun ABD ve Başkan Donald Trump'a düştüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim buradan büyük bir çabamız var. Şimdi önümüzdeki günlerde bu konuda bazı adımların atılmasını bekliyoruz biz açıkçası. Özellikle Barış Kurulunun oluşturulması meselesi çok önemli. Yönetimin Filistinlilere devredilmesi meselesi, Hamas tarafından Filistinli bir teknik komiteye devredilmesi, o da önemli ve bir polis gücünün kurulması gibi çok konu var."

“HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ”

Uluslararası İstikrar Gücü'ne yönelik Fidan, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) siyasi iradesiyle Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu Türkiye almaya hazır. Bölgedeki kardeşlerimizle, uluslararası paydaşlarla bu meselede her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Bu konuda asker göndermek gerekiyorsa barış için onu da göndermeye varız." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in, Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer almasını istemediğini belirterek, "Burada tabii İsrail tek başına bu planda söz sahibi değil. Amerika ve diğer bölge ülkeleri ve şartlar ne gösterir onu bilemiyoruz. Bizim buradaki duruşumuz belli, net. Diğer güç gönderecek ülkelerin duruşu da belli. İsrail'le de belli bir müzakere noktasına Amerikalılar ulaşırsa bizim için ne ala. Ulaşmazlarsa kendilerinin bileceği bir iş." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında temel hedefinin, Hamas'ın elindeki silahları almak" olduğu yönündeki soru üzerine Fidan, her şeyin doğal bir süreç içerisinde ilerlemesini istediklerini belirtti. Fidan, şöyle devam etti:

"Barış süreci normal rotasında devam ederse, yani insani yardımlar, insanların tekrar geri dönüşü, yerleşim, ekonomi bunların hepsi olursa, İstikrar Gücü geldiği zaman sınırda Filistinlileri ve İsraillileri ayırırsa ben bu konunun da sorun olacağını düşünmüyorum. Yani bu konuda Hamas'la da yaptığımız görüşmeler ortada. Ama bunun şimdiden barış anlaşmasını rotasından saptırmaya yönelik bir dayatmaymış gibi, olmazsa olmazmış gibi en baştan ortaya koymak daha sürecin diğer aşamalarını işletmeden, bu aslında biraz art niyetli gibi geliyor bize."

Fidan, belli bir noktadan sonra Filistin emniyet güçlerinin, Gazze'nin güvenliği ile ilgili tedbirler alması gerektiğine işaret ederek, "Belli bir noktadan sonra silahlı grupların olmaması lazım. Bunun için zaten uluslararası mekanizma var, bunun için İstikrar Gücü, Barış Kurulu ve bizlerin olduğu mekanizmalar var. Filistinliler kendilerini rahatta hissettikçe, güvende hissettikçe bu sorunların çözüleceğine inanıyorum." diye konuştu.

SURİYE-İSRAİL GÜVENLİK ANLAŞMASI

Suriye ile İsrail arasında güvenlik anlaşması olup olmadığına ilişkin söylemlere ve Suriye'nin bu konudaki seçeneklerine dair Fidan, şunları kaydetti:

"Kimse, kimsenin sınırına mütecaviz olmamalı. İsrail'in Birleşmiş Milletler tarafından tanınan sınırı belli, Suriye'nin belli. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman, sırf elinizde güç var, benim arkamda da destek var, ben bununla yaparım dediğiniz zaman şimdilik size tarih bir fırsat sunar. Ama yarın bir gün güç başkasının eline geldiği zaman, aynı mukabele size yapılır. Kimse sizin sınırınızı tanımaz bu sefer. Onun için vakit varken gelin, uluslararası sistemin ortaya koyduğu anlaşmalara sadık kalın."

“TÜRKİYE GÜCÜNÜ İSTİKRAR İÇİN KULLANIYOR”

Türkiye'nin politikasının hep yatıştırmaya, ateşkes, barış, kalkınma ve huzur olmasına yönelik olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye bütün bu gücünü istikrar için kullanıyor. Gazze'de olsun, Suriye'de olsun, Ukrayna'da olsun, Afrika'da olsun." dedi.

Fidan, Ukrayna perspektifinden bakıldığında sorunların an itibarıyla belli bir noktaya ulaştığına değinerek, ilerleyen birkaç günün çok kritik olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin alternatif barış planı için şartlarını yakında ABD'ye göndereceğini söyleyen Fidan, ilk 28 maddelik bir planın ortaya çıktığını ve daha sonra Avrupalıların bunu 20 maddeye indirdiğini hatırlattı.

Fidan, sonrasında o plan üzerinde Ruslarla görüşmeler yapıldığını, onların cevabının ABD'ye iletildiğini ve tekrar Ukrayna ile görüşüldüğünü anımsatarak, bunun üzerine Ukrayna'nın hafta içinde Avrupa ülkeleriyle yoğun görüşmeler yaptıklarını ve yakında bir karşı teklif geleceğini söyledi.

Bu teklifler görüşülürken arazide savaşın devam ettiğine dikkati çeken Fidan, savaşın dinamiğinin de tarafların lehine ya da aleyhine sürekli değiştiğini ifade etti.

“AVRUPA, UKRAYNA'YA ZOR TERCİHLER YAPILMASINDA YARDIM ETMELİ”

Fidan, Rusların şu anda ilerliyor gözüktüklerine işaret ederek "Burada Avrupa'nın Ukrayna ile beraber belli zor tercihlerin yapılmasında Ukrayna'ya yardımcı olması gerekiyor. Gerçekten bazı tercihler, bazı kararlar çok zor kararlar Ukrayna için. Ama daha büyük kayıpları önlemek için, yani daha büyük bir maslahat için bir mefsedeti burada def etmek gerekiyor, yani bir kötülüğü… Yani bir tercih yapmak gerekiyor. Zor onlar için biliyorum. Özellikle toprak konusu inanılmaz derecede zor. Yani Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Bu tercihlerin zor olduğunu ve ileriye yönelik garanti talepleri de bulunduğunu aktaran Bakan Fidan, bunların da zor olduğunu ve Türkiye'nin iki taraf arasında görüşmelerin kolaylaştırılmasına devam ettiğini dile getirdi.

Fidan, İstanbul'un ev sahipliği yapmaya tekrar hazır olduğunu kaydederek, geçen yaz 3 tur görüşmeye ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Bu görüşmelerde esir değişimi ve diğer insani hususlar konusunda çok ciddi mesafeler kat edildiğini anımsatan Fidan, "Bugün devam eden görüşmelerin de zeminini hazırladı. Biz bu olumlu rolü oynamaya hazırız. Bakın şu anda Karadeniz savaşın bir uzantı alanı haline geldi. Savaş Karadeniz'de yaygınlaştı. Şu anda Karadeniz'de ticari gemiler, tankerler vuruyorlar. Yani savaş devam ederse başka yerlere de Avrupa'nın başka yerlerine de yayılacak. Yani Allah korusun artık burada durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.