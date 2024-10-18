Bakan Fidan, İstanbul'da Hamas heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.



Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı.

Bakan Fidan, Gazze'deki insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacaklarını ifade etti.

Görüşmede, rehinelerin değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum masaya yatırıldı.

Ayrıca, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirildi. Bakan Fidan, bu kapsamda Mısır'ın evsahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilecek toplantıyı taktirle karşıladığını ifade etti.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın şehadeti nedeniyle de Hamas yetkililerine taziye dileklerini de iletti.

YAHYA SİNVAR, İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ



İsrail ordusu, 17 Ekim'de Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Sinvar'ın öldüğünü doğruladı.



Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.



YAHYA SİNVAR KİMDİR?



Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.



Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.



İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.



Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.



Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.



Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.



Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.



İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.

