Bakan Fidan Japon basınına konuştu. ABD-İran hattında "anlaşma yakın" mesajı

Dışişleri Hakan Fidan , Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine röportaj verdi.

Bakan Fidan'a röportajda ABD-İran müzakereleri soruldu. Fidan, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın." dedi.

Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde "çok fazla baskı oluşturduğunu" belirtti.

Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi.

Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde, Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı.

JAPONYA İLE İHA İŞBİRLİĞİ



Röportajında Türkiye 'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.



Fidan, "Türkiye ve Japonya’nın birbirini tamamlayan kabiliyetlere sahip ve karşılıklı fayda sağlayacak güçlü bir iş birliği potansiyeli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin İHA teknolojilerinin farklı ortamlarda kendini kanıtladığını vurgulayan Fidan, bunların Japonya ile birlikte geliştirme ve ortak üretim için değerli fırsatlar sunabileceğini söyledi. Fidan, özellikle kıyı güvenliği ve sınır güvenliği gibi konularda iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU



Dışişleri Bakanı'na ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.



Bakan Fidan, "İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa, normal hayata dönebiliriz, sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir "bölgesel platform"a da dikkat çekti. Bu çerçeveye Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran’ın da sürece katılabileceğini belirtti.

Fidan, İsrail'in de 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söylerken, "Eğer bu sorun çözülürse, bence İsrail'in güvenliği de bölgesel ülkeler tarafından büyük ölçüde desteklenecektir." dedi.



“İSRAİL DAHA FAZLA TOPRAK PEŞİNDE”

İsrailli politikacıların Türkiye'yi gelecekte potansiyel bir stratejik tehdit olarak göstermeleri de sorulan Fidan, “İsrail iç siyasetinde, ne yazık ki, bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail, kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.” yanıtını verdi.



NATO ZİRVESİNE DOĞRU



Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin de konuştu.

Fidan, Trump'ın "hiçbir görüşmede zirveye katılmayacağını söylemediğini" aktarırken, “Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız, Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor.” ifadelerini kullandı.