Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile Ankara'da görüştü. "Savaş ciddi riskleri getiriyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme sonrası Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile ortak açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Kanada, ile nükleer başta olmak üzere enerjide işbirliğinin artacağı mesajını verdi.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşa da değinen Fidan, “Savaş bölgesel güvenlik bakımından ciddi riskler getiriyor. Kanada ile İran'daki gelişmelerde kaygılarımız ortak. Krizin yayılmasını önlemeye çalışıyoruz” dedi.

Bakan Fidan, Lübnan'ın yeni bir savaşın sahası haline getirilmemesi gerektiğini de belirtti.

BAKAN FİDAN: YARINDAN İTİBAREN BÖLGE ÜLKELERİNE ZİYARETİM OLACAK



Dışişleri Bakanı Fidan, Ortadoğu'da savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yarından itibaren bölge ülkelerini ziyaret edeceğini söyledi.

Savaşın yayılmaması için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirten Bakan Fidan, "Yarından itibaren bölge ülkelerine ziyaretim olacak. Türkiye'nin bölgesel barış tekliflerini paylaşacağız" dedi.



BAKAN FİDAN, LAVROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan'ın İran savaşıyla ilgili diplomasi trafiği de gün içinde devam etti.

Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgemizdeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durumun da görüşüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konuların da ele alındığı kaydedildi.