Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ilk sözü alan konuşan Fidan, "İsrail Filistin ihtilafının iki devletli adil bir çözüme kavuşturulması için çabalıyoruz" dedi.

Bakan Fidan, sorulan soru üzerine Irak'la ilkişkilere de değindi ve şunları söyledi:

"Irakla devam eden ilişkilerimizi kurumsallaştırma çabalarımız devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından imzalanan anlaşmalarla ilgili planlamalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bakanlar Türkiye'de toplanacak. Alınan stratejik kararlar görüşülecek.

Kararların nasıl ilerlediğini gözden geçireceğiz."