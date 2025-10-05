Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Türkiye'nin Gazze için diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
8 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA
Bu görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas'tan gelen yanıt sonrası aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden ortak açıklama gelmişti
Açıklamada "Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
