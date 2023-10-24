Bakan Fidan, Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere 24-25 Kasım tarihleri arasında Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın 24-25 Kasım tarihlerinde Katar'ı ziyaret edeceği duyruldu.

Fidan, ziyareti kapsamında, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile bir araya gelecek.

Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde, önümüzdeki dönemde Doha’da düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dokuzuncu Toplantısı’nın hazırlıkları ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Ayrıca, başta Filistin’deki son durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.