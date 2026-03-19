Bakan Fidan Katar'da: Savaşın asıl sorumlusu İsrail'dir, İran'ın bölgeye saldırıları yanlış

Türkiye, Ortadoğu’daki savaşı durdurmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turuna çıktı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarda bulunan Bakan Fidan’ın son durağı ise Katar oldu. Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile ortak bir açıklama yaptı.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

-Olağanüstü günlerdeyiz, Katar ile dayanışma içindeyiz. Arabuluculuk sırasında sırasında saldırıya uğrayan Katar'ın yanındayız. Katar'a saldırıyı kınıyoruz.

-Bu savaşın asıl müsebbibi İsrail'dir.

-İran'ın bölge ülkelerine saldırıları yanlış. İran'ın gerekçe olmadan bölge ülkelerine saldırıları kabul edilemez. İran derhal saldırıları durdurmalı.

-Seyrüsefer ve deniz güvenliğini tehdit eden eylemlerden kaçınılmalı.

-Katar ile omuz omuzayız. Savaşın yayılmaması için çalışıyoruz. İran'ın bölge ülkelerine saldırıları krizi derinleştiriyor.



-ABD ve İran ile temas halindeyiz. Türkiye savaşın durması için elinden geleni yapıyor.

-Riyad'daki toplantıda tek gündem İran'dı. Saldırılara doğrudan ve dolaylı maruz kalan 12 ülke toplandı.



BAKANLAR DÜN RİYAD'DA BİR ARAYA GELDİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı Arap ve Müslüman ülkelerden bakanlar, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakanların toplantılarını gerçekleştirdiği sırada İran, Riyad'a füze attı. Bakanların sığınaklara götürüldüğü aktarıldı.



İRAN'IN KATAR'DAKİ DOĞALGAZ TESİSİNE SALDIRISI



İran, Katar’daki dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinin bulunduğu Ras Laffan sanayi kompleksini balistik füzeyle hedef aldı.

İran’ın saldırısı, ülkenin en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars’a yönelik saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildi.



Dünyanın en büyük gaz sahasının bir parçası olan Güney Pars, İran’ın enerji sisteminin bel kemiğini oluşturuyor. İran, bu saldırının ardından Körfez’deki enerji tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın beş balistik füze fırlattığını, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, bir füzenin ise Ras Laffan’a isabet ettiğini açıkladı.

QatarEnergy, saldırı sonucu çıkan yangınlara acil müdahale edildiğini ve tesiste “geniş çaplı hasar” oluştuğunu duyurdu.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI SARSILDI

Saldırı, Ortadoğu’daki savaşta önemli bir tırmanma olarak değerlendirilirken küresel enerji arzına yönelik riskleri artırdı.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar, özellikle Asya’nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Ras Laffan tesisleri ise normalde küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılıyor.

Uzmanlar, hasarın boyutuna bağlı olarak uzun süreli bir gaz krizinin tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

KATAR'DAN SERT TEPKİ: “AÇIK EGEMENLİK İHLALİ”

Katar yönetimi, Ras Laffan’a yönelik saldırıyı “tehlikeli bir tırmanma ve açık egemenlik ihlali” olarak nitelendirdi.

Doha yönetimi, İran’ın askeri ve güvenlik ataşelerini “istenmeyen kişi” ilan ederek 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

ENERJİ DEVLERİ DE RİSK ALTINDA

Ras Laffan’da QatarEnergy ile birlikte ExxonMobil, TotalEnergies ve Shell gibi uluslararası enerji devlerinin milyarlarca dolarlık yatırımları bulunuyor.

Şirketler, saldırının tesisler üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye başladı.

Saldırının ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 artarak 110 doların üzerine çıkarken, Avrupa gaz fiyatları da yükseldi.

Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı’ndaki aksama ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların devam etmesi halinde fiyatların daha da artması bekleniyor.