Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: Türkiye insani yardıma hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye’nin Lübnan’a insani yardım konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Bakan Fidan, İsrail askerlerinin bir an önce Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: Türkiye insani yardıma hazır

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Dışişleri Bakanı , Başbakanı Necip Mikati’ye ’nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mikati telefonda görüştü.

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Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde ’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda ’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

Fidan, İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını da söyledi.

İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

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