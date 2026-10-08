Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazeteciler, Bakan Fidan'a Mekke Savunma İttifakı'na yönelik bir soru yöneltti. Bakan Fidan, ittifakın savunma amacıyla kurulduğunu vurguladı. "Mekke Savunma Anlaşması'na taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil." diyen Fidan, Türkiye 'nin başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı gerçekleştirmek gibi bir eylem içinde bulunmayacağını ifade etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini ifade eden Fidan, Suudi Arabistan'da gerçekleşen son toplantıda ittifakın kurumsallaşması ile ilgili adımlarının atıldığını da söyledi.

"BARIŞ PLANI HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Gazeteciler Fidan'a İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da sordu. Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi gerektiğini kaydeden Fidan, "Gazze barış planı maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in bu planın uygulanmasını engellediğini aktaran Fidan, Körfez'de yaşanan savaşın Gazze'ye yönelik yürütülen çalışmaları sekteye uğrattığını ancak Türkiye'nin gerçekleştirdiği girişimlerle Gazze'de yaşananları gündemde tuttuğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Konuk bakan Anita Orban'a Macaristan'daki yeni hükümetin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yaklaşımı soruldu.

"Macaristan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini her zaman destekledi ve destekleyeceğiz." yanıtını veren Orban, "Macaristan, Türkiye'nin dostudur. Ortak menfaatlere dayalı bir yaklaşımın olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.