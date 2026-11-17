Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye 'nin Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için büyük çaba sarf ettiğini belirten Fidan, görüşmelerin önemli gündem maddelerinden birinin Suriye'nin kuzeyindeki entegrasyon süreci olduğunu söyledi. Fidan, "Entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriye ile işbirliğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye-Suriye Üniversitesi’nin Şam’da kurulması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Bakan Fidan, ''İsrail komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli.'' dedi.

MEKKE İTTİFAKINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Mekke ittifakına gösterilen yakın ilginin, barış odaklı çalışmaların bölgede yaratacağı olumlu etkinin göstergesi olduğunu belirten Fidan, ittifakın genişleyebileceği mesajını verdi.

Fidan, "İttifakımızın kurumsallaşma süreci tamamlandığında bölgede barış isteyen diğer ülkeleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Mekke savunma ittifakına yakın ilgi barış odaklı çalışmalarımızın bölgede yaratabileceği olumlu etkinin açık bir göstergesidir." dedi.

ŞEYBANİ: TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAKTIR



Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de "Suriye'nin istikrarı, Orta Doğu'nun istikrarının temel taşıdır. Türkiye ise bu yapının inşasında vazgeçilmez bir ortaktır." şeklinde konuştu.