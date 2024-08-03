Bakan Fidan Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4-5 Ağustos tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan'ın Refah sınır kapısına gitmesi de bekleniyor.

Bakan Fidan Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı , 'a yarın Mısır'a gidiyor.

Bu görüşme Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty'in ilk resmi görüşmesi olacak.

Gazze'deki gelişmeler de bu ziyaretin ana gündem maddelerinden biri. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

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