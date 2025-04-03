Bakan Fidan, NATO toplantısına katılacak

Bakan Fidan, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Nato Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Bakan Fidan, Türkiye'nin, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını aktaracak.

Zirvede, savunma harcamalarının artırılması da ele alınacak konular arasında.

Bakanlar Rusya Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliği gibi konuları da görüşecek.



FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Barrot, Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenliği, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilere odaklandı.