Bakan Fidan NTV'nin sorularını yanıtlıyor: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündemdeki konulara ilişkin NTV yayınında Ahmed Arpat ile Seda Öğretir'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:



SDG ile Şam arasındaki 4 günlük ateşkesin ortasındayız. Saha ne durumda, hala kırılgan mı?



Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.



Anlaşma sağlanamazsa ne olur? Şam yönetimi Ayn el-Arab’a, Kamışlı’ya, Haseke’ye operasyon yapar mı?

Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur.



SDG iki haftada nasıl çözüldü?

Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi.

Suriye'de Kandil etkisi biter mi?

Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor.



SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar.



Barış Kurulu, Gazze’de nasıl çalışacak?

Altında Barış Kurulu'na bağlı komite var. Biri Gazze'nin milli iradesinin üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin Gazze'nin sekreteryalığını üstlenecek.

Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var.

Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor.



Gazze'ye Türk askeri gidecek mi?

İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var.



Hamas silah teslim edecek mi?

Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması.

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Kurallara dayalı düzenin zayıfladığını, güçlü olanın istediğini yaptığını, zayıf olanın bedel ödediğini görüyoruz" dedi. Siz de kuralların zayıflayıp, güçlü olanın istediğini yapıp zayıfın bedel ödediği dünya görüşüne katılıyor musunuz?

Büyük güçler bir belirsizlik alanı içerisine girdiler ve bu boşlukta orta güçlerin dayanışması, konuşması çok önemli. Bu hattın nasıl tutulacağı mesele yeni gelişen bir şey. Orta güçler şu an keşfetmeye çalışıyorlar. Çöküşü uzun süredir Cumhurbaşkanımız dile getiriyor. Kanada'nın bunu yeni söylüyor olması enteresan tabii.



Bölgede yeni ittifaklar olacak mı?

Biz bölgede geniş katılımlı bir ittifakın olmasından yanayız. Ne kadar geniş katılımlı olursa o kadar iyi olur ama başlangıçta daha çekirdek bir grupla da olur. Bizim bölgemizin bu türden bir başlangıca ihtiyacı var. Kamplaşmayı azaltıcı etki için ittifak kurmak istiyoruz.









