Bakan Fidan, SMK Başkanı Camus ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Suriye Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ile görüştü.

Bakan Fidan, SMK Başkanı Camus ile görüştü

Hakan Fidan, başkent Doha'da Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ile görüştü.

Fidan erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı.

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