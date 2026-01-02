Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşları ile görüştü
02.01.2026 20:53
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Yemen’i ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.