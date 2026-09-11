Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıları görüştü
11.09.2026 22:39
Son Güncelleme: 11.09.2026 22:39
Anadolu Ajansı
Görüşmede Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı boru hattının saldırıların ardından tedbiren kapatıldığını bildirmişti.