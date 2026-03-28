Bakan Fidan: Tek çıkış yolumuz diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uluslararası iletişim platformu STRATCOM'un 2. gün açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Fidan, çatışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunup tek çıkış yolun diplomasi olduğunu söyledi.

“KAMUOYU ARTIK MANİPÜLE EDİLEMİYOR"

Fidan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var.

Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor.

“ANCAK BUNDAN SONRA REFAH GELEBİLİR”

Kendi tarihimize bakacak olursak medeniyetin, mirasın geleceği şekillendirmek kapasitesi bulunmakta ama öncelikle yangını söndürmek durumundayız. Bölgemizde barış ve stabilitenin korunması gerekiyor. Bu da diplomasiyle yapılabilir ancak bundan sonra refah gelebilir. Bölgesel olarak koordinasyonun derinleştirilmesi önemli. Bizim bölgemiz artık eskisi gibi olmayacak. Son dönemdeki çatışmalar bölge içerisindeki dayanışmayı etkilemiştir. Bu çatışma mevcut güvenlik düzenlemelerini de etkilemektedir.

Yakın geçmişe bakacak olursak önemli dersler aldığımızı söyleyebilirim. Bölgemizin dış müdahalelere açık olmaması gerekiyor. Bunu da bölgemize sahip çıkarak yapabiliriz. Türkiye, ortak vizyonu bölgesele dayanışma anlamında sürdürme taahhütünü devam ettirmektedir."