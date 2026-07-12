Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan yarın Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek.

Fidan'ın, Paris'te düzenlenecek zirvede, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katıldığı NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor.

Türkiye 'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi öngörülen Fidan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması planlanıyor.

Fidan'ın Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunun ve Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek, Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel teşkil edecek hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkati çekmesi bekleniyor.

UKRAYNA KONULU GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU

Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış sağlanması amacıyla Mart 2025'te İngiltere ve Fransa 'nın öncülüğünde hayata geçirilmişti. Çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu koalisyonun 30'dan fazla üyesi bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana koalisyonun faaliyetlerinde yer alan Türkiye'nin, ilerleyen dönemde gerekli hukuki ve siyasi çerçevenin hayata geçirilmesi halinde, deniz alanındaki faaliyetlere liderlik etmesi öngörülüyor.

Paris'te 6 Ocak 2026'ta düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Fidan katılmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü münasebetiyle 24 Şubat 2026'da çevrim içi gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne ise Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmıştı.