Bakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ortak açıklama yapıyor: "Bölgede teröre yer yok" mesajı

Suriye'den gelen Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Esen Hattab Ankara'da temaslarda bulunuyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta açılacağını açıkladı. Fidan, "İnşallah Türk Hava Yolları uçuşlarına da yakında başlanacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

"BÖLGEDE TERÖRE YER YOK"

Esed rejiminin Suriye'de senelerce terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını ve terör ihraç ettiğini kaydeden Fidan, "Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok." sözlerini sarf etti.



Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu yönde uygulamaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda önemli bir tecrübesi olduğuna dikkati çeken Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle de benzer bir işbirliğini test etmek istediklerinin altını çizdi.



İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkanları kullanmaya hazır olduklarını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:



"Aynı şekilde DEAŞ ile mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda, yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız."

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Suriye'deki tüm etnik, dini ve mezhepsel unsurların artık kucaklayıcı siyasi sürecin vakti gelmiştir. Suriye'ye yönelik yaptırımlar maalesef hala yürürlülükte. Amerikanın kısmi muafiyet getirmesi mümkün oldu. AB'nin de çalışmaları olduğunu biliyoruz. Uluslararası topluma düşen görev, Suriye halkına yardım etmektir. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, işbirliği alanı olarak görmeliyiz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır. Yaptırımların kalkması halinde süreç hızlanacaktır."

"Yeni dönemde ilişkilerimizi daha etkili ve daha hızlı nasıl hayata geçirebiliriz bunu görüştük. Terör, tarım, sağlık, enerji, ulaştırma, askeri birçok atılması gereken adımlar var. Daha henüz bir ay oldu. Bürokratik organların yeniden yapılması zaman alacak."

"YPG konusunda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık."

GAZZE'DE ATEŞKES

"İnşallah yakın zamanda, bunun ilanını duyacağız. Özellikle Katar ve Mısır'ın çok emeği geçti. Biz Türkiye olarak ateşkese destek verdik. Çünkü oradaki soykırımın, zulmün, açlığın bir an önce durması gerekiyor. Bu sadece bir insanlık suçu değil. Aynı zamanda bölgenin tamamını ateşe atan bir olay. Bundan sonra yaraların sarılması gerekiyor. Yerinden edilmiş 2 milyon insanın yıkılmış da olsa evlerine dönmesi gerekiyor. Katliamın durması gerekiyor. Bu konuda atılacak her türlü adımı destekliyoruz. Hedefimiz iki devletli bir çözümle bölgeye barışın gelmesi.

ŞEYBANİ: SURİYE VE TÜRKİYE YENİ BİR TARİH YAZDI

Türkiye ve halkına, ülkesiyle "Suriye'deki devrimden" bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sunan Şeybani, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı." dedi.



Şeybani, bunun kardeşlik üzerine kurulu bir tarih olduğunu kaydederek, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için bu kardeşliğin kurulduğuna değindi.



Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti.



Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak bunun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesindeki önemini vurguladı.



Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır." diye konuştu.



Şeybani, ayrıca Türkiye'nin yeni yönetime gösterdiği inanç nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.