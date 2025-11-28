Bakan Fidan'dan AB mesajı. "Temel sorun fasılların açılmaması"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE KRİTER BAZLI DEĞERLENDİRME SORUNU YOK"

Hakan Fidan, Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında görüşmede ele alınan konu başlıklarından biri olan Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunu yok, olamaz da. Bu oyunun kuralı bir kulübe girecekseniz buranın kuralları vardır onunla ilgili gerekli şeyleri yaparsınız. Fakat burada tabii ki temel sorun an itibari ile sürecin aslında ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması." diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nin fasılları tekrar açması Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletilmesi beklentimiz bakidir." diyen Bakan Fidan şöyle devam etti:

"Bu konuda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ve AB üyelik süreci ile ilgili Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesinin ne kadar yüksek olduğunu altını bir kez daha çizdik. Bu konuda atılabilecek adımlar olduğuna açıkçası inanıyoruz. Bu adımları teker teker atma konusundaki irademize ve neler yapılabilir bunların üzerinden geçtik."

"AB ÜYELİĞİ TÜRKİYE'NİN ŞU ANDAKİ STRATEJİK HEDEFİ OLMAYA DEVAM ETMEKTE"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, Schengen vizesi konusunda Türk vatandaşlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Fidan, "Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye'nin şu andaki stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu, teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda olumlu mesajlar almaktayız. Bu olumlu mesajları oluşan iradeyi politikayı somut uygulamalara çevirmek için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN DURMASI, GAZZE'DEKİ BARIŞ PLANININ HAYATA GEÇMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli." dedi.

Wadephul ile ele aldıkları uluslararası konular arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze’deki son durum olduğunu da kaydeden Hakan Fidan, "Taraflar tarafından kabul edilebilir bir barışın bir an önce hayata geçmesi hem insani açıdan hem de stratejik açıdan zaruri hale gelmiş durumda. Bu konudaki yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.