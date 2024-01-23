Bakan Fidan'dan ABD'de Gazze diplomasisi

Bakan Fidan, bu görüşmenin ardından Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi’nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.



BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek. Oturumda Bakan Fidan da bir konuşma yapacak.