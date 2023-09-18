Bakan Fidan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

ALMAN MEVKİDAŞI İLE VİZE SERBESTİSİNİ GÖRÜŞTÜ

Fidan, bu görüşmenin ardından yine Türkevi binasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.