Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı. ''İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ''100. Yıla Girerken Türkiye -ABD İlişkileri'' Paneli'nde konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına yaklaşırken iki ülke arasındaki ortaklığın geçmişini ve geleceğini değerlendiren Fidan, ilişkilerin krizlere ve uluslararası sistemdeki değişimlere rağmen varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkinin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti.

''ENGELLERİ VE KISITLAMALARI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR''

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Fidan, ikili ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Fidan, ''Hedefimiz, yüksek katma değerli üretimi ve ekonomik güvenliği ilerleten daha geniş kapsamlı bir ekonomik ortaklıktır. Bu hedefe ulaşmak için özellikle ilave tarifeler olmak üzere engelleri kaldırmamız gerekiyor.'' dedi.

Savunma işbirliğinin Türkiye-ABD ilişkilerinin önemli ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Fidan, bu alandaki mevcut sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, ''Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri haline geldiğini, uzun vadeli anlaşmaların iki ülke arasındaki enerji ilişkisini güçlendirdiğini söyledi.

''TERÖRİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR SURİYE ÖNEMLİ İLERLEME OLACAK''

Bölgesel gelişmelere de değinen Fidan, Türkiye ile ABD'nin Ortadoğu'dan Kafkasya ve Balkanlar'a kadar birçok alanda işbirliği yaptığını söyledi.

Suriye ve Irak'ta ulusal kurumların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Fidan, ''Terörizmden arındırılmış ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye, bölgesel güvenlik ve refah açısından önemli bir ilerleme olacaktır.'' dedi.

''BÖLGESEL SAHİPLENMEYİ İLERLETMEMİZ GEREKİYOR''

Fidan, bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Yerel çözümlerin başarı şansının daha yüksek olduğunu ifade eden Fidan, bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

''ABD'NİN İSRAİL ÜZERİNDE NÜFUZUNU DAHA FAZLA KULLANMASINI BEKLİYORUZ''

Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, İran Savaşı, Yemen'deki çatışmalar ve İsrail 'in bölgedeki politikalarının Türkiye ile ABD'nin ortak çabalarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Fidan, ''Bu tehditler birbirini güçlendiriyor ve diplomasinin önünü tıkıyor. Özellikle ABD'nin, hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz'' dedi.

Gazze'nin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli bir sınama olmaya devam ettiğini belirten Fidan, Türkiye'nin Trump yönetiminin Gazze krizini sona erdirmeye yönelik çabalarını desteklediğini ve barış planındaki taahhütlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

''HEDEFİMİZ ORTAKLIĞI KÜRESEL BARIŞ İÇİN KULLANMAK''

Fidan, Türkiye ve ABD'nin Kafkasya, Karadeniz, Ukrayna ve Balkanlar'daki sorunlarda da yakın koordinasyon içinde hareket edebileceğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin desteklendiğini, Ukrayna'da kalıcı barış için Kiev ve Moskova ile iletişim kanallarının sürdürüldüğünü belirten Fidan, Balkanlar'daki gerilimlerin de önleyici diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılına ilişkin hedeflerini de anlatan Fidan, ''ABD ile diplomatik ilişkilerimizin 2'nci yüzyılında hedefimiz, Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır'' dedi.