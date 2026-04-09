Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: İki hafta yeterli olmayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Fidan, ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini ifade ederek İsrail'in bu ülkeye saldırılarına tepki gösterdi.

“İSRAİL, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI LÜBNAN'A TAŞIDI

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Lübnan'a taşıdığını belirten Fidan, "Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı. İsrail yayılmacılığı bitmeden bölgesel barış gelmez" dedi.

“TARAFLAR GÖRÜŞMEDE YAPICI OLMALI"

İsrail'in müzakerelerin sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, "Taraflar görüşmede yapıcı olmalı. İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli" dedi.

Savaşın sona ermesi için müzakerelerin tek somut mekanizma olduğunu belirten Fidan, "Tartışılacak olan konular çok zor başlıklar. 2 hafta yeterli olmayabilir. Bu durumda taraflar mutabık kalırsa ateşkes uzatılabilir. Müzakereler devam edilebilir" diye konuştu.