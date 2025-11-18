Bakan Fidan'dan, BMGK'nın Gazze kararıyla ilgili açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN GAZZE KARARI

Sunumda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmesiyle ilgili de konuşan Fidan "Bundan sonraki aşamada, sürecin yakın takipçisi olacak ve iki devletli çözüm hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

SURİYE'DE SON DURUM

Bakan Fidan; PKK ve DAEŞ uzantıları başta olmak üzere, Suriye'nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve tüm silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında bir araya getirilmesinin öncelikleri olacağını altını çizdi.

Fidan "10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik olarak ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eş güdüm sürdürülmektedir. Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz. Yüce Meclisimiz tarafından ekim ayında üç yıllığına süresi uzatılan tezkere bu yoldaki en güçlü dayanak ve referans noktamızdır." diye konuştu.

Bakan Fidan, savunma sanayii alanındaki tüm kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması yönündeki girişimleri de kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

AB İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri de değerlendiren Fidan, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde, AB ile ilişkilerimiz bağlamında temel önceliklerimiz: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, AB’nin güvenlik ve savunma mekanizmalarının NATO’yu tamamlayıcı nitelikte olması ve ülkemizin de bunlara dahil edilmesidir.”