Bakan Fidan'dan Danimarkalı mevkidaşına Kur'an tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yazlı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Fidan, Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığımızı yinelemiştir." denildi.
Görüşmede Hakan Fidan'ın Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını ve bunun salgın haline geldiğini vurguladığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İfade özgürlüğü adı altında sözkonusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.
Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir."
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakan Fidan
- Haberler
- Gündem
- Haber