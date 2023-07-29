Bakan Fidan'dan Danimarkalı mevkidaşına Kur'an tepkisi

Görüşmede Hakan Fidan'ın Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını ve bunun salgın haline geldiğini vurguladığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"İfade özgürlüğü adı altında sözkonusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.



Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir."

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