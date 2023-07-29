Bakan Fidan'dan Danimarkalı mevkidaşına Kur'an tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Danimarkalı mevkidaşı Lokke'ye, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılardan duyulan rahatsızlığı iletti.

Bakan Fidan'dan Danimarkalı mevkidaşına Kur'an tepkisi

Dışişleri Bakanı , Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yazlı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Fidan, Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığımızı yinelemiştir." denildi.

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Görüşmede Hakan Fidan'ın Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını ve bunun salgın haline geldiğini vurguladığı belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İfade özgürlüğü adı altında sözkonusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.

Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir."

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