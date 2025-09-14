Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, 'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarda bulundu.

Fidan, toplantı kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.

