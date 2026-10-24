Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile İstanbul’da görüştü.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.

Bakan Fidan, dün de Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarıyla da bir araya gelmişti.