Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
24.10.2026 21:40
Bakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile İstanbul’da bir araya geldi. Fidan ayrıca, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile İstanbul’da görüştü.
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.
Bakan Fidan, dün de Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarıyla da bir araya gelmişti.