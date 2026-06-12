Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği. Katar başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle görüştü

Pakistan'dan ABD ve İran arasındaki anlaşma metninin hazır olduğu haberleri gelirken, Türkiye 'nin de barış için diplomasi çabaları sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştird.



Görüşmelerde , ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

BAKAN FİDAN, TOM BARRACK'I KABUL ETTİ

Öte yandan Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Barrack ile başkentte bir araya geldi.