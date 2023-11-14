Bakan Fidan’dan Gazze diplomasisi | Ortadoğu Barış Süreci Koordinatörü ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail bombardımanı altındaki Gazze için diplomasi trafiğini sürdürüyor.



Fidan son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Ortadoğu Barış Süreci Koordinatörü Tor Wennesland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İki ismin görüşmesinde Gazze’deki insanlık dramı ele alındı.



Bakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, “Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli.” dedi.



Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Dışişleri Bakanı Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.