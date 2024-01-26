Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.



İstinye'de bulunan Dışişleri Bakanlığı temsilciliğindeki başbaşa görüşme 90 dakika sürdü.

Görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Ortadoğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Karadenizin güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit ettiler.