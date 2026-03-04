Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Bakan Fidan'dan İran savaşı diplomasisi

04.03.2026 18:03

Son Güncelleme: 04.03.2026 18:04

Bakan Fidan'dan İran savaşı diplomasisi
Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran savaşı konuşuldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor. 

 

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

 

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.