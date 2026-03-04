Bakan Fidan'dan İran savaşı diplomasisi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.