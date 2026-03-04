Bakan Fidan'dan İran savaşı diplomasisi
04.03.2026 18:03
Son Güncelleme: 04.03.2026 18:04
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran savaşı konuşuldu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor.
Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.