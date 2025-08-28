Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Fidan'ı açıklamaları, ana başlıklarıyla şöyle:



İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİ



- İsrail in bir numaralı politikası, Filistin'i yaşanabilir yere çıkartır gönüllü techire zorlamak.



- İsrail yayılmacılığı bölge için büyük tehdittir.



- ABD'de de İsrail'in uyguladığı politikanın insanlık açısından savunulacak yönü olmadığını biliyor. Amerikanın dünyaya deklere ettiği ne kadar değer varsa onu çiğneyen ülkenin destekçisi durumuna düşüyor.



- İsrail'i güçlü kılan ABD'nin sağladığı kayıtsız şartsız destek.



İSLAM ÜLKELERİNİN GAZZE POLİTİKASI



- Şunun altını çizmem lazım, son iki yıldır, İslam İşbirliği Teşkilatının oluşturduğu grup var. Arap ülkelerinin bizim kadar çaba gösterdiği yönünde şüphem yok.



- Arap ülkelerinin artık ABD üzerindeki baskıyı kullanmaları lazım.



- İslam dünyasında şu an bir uyanış var. Bu uyanış nazik ve hassas olmalı. Kimse bu durumdan memnun değil, suçlamalar var ama inanın Arap ülkelerinin çoğu bizim kadar hassas. Ama yıllardır yanlız bırakıldıkları bir denklem de var.



- İsrail daha fazla toprak kazanma derdinde.



- İsrail sorunu, insanlığın kanayan yarası.



SURİYE'DEKİ GELİŞMELER



- Suriye konusu yıllardır izlediğimiz ve bundan sonra da izleyeceğimiz bir konu.



- YPG'nin Şam'la uzlaşma içinde olması, yeni Suriye'nin ortak kurulması gerekli.



- Suriye yanı başımızda, oradaki her türlü rahatsızlık bizi etkiliyor.



- Gerekli tedbirleri alıyoruz ve mesajları da ilettik.



"KILIÇ KININDAN ÇIKARSA" AÇIKLAMASI



(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz" sözünün ne anlama geldiğinin sorulması üzerine)

- Biz kadim devlet geleneğinden geliyoruz. Zor geçmişimiz var zor bir geleceğimiz de var. Bize düşmanlık yapılmadığı sürece başka devlete tehdit oluşturmayız



- Sınırımızın ötesindeki tehdit oluştuğu zaman gelip bizi vurmasını beklemiyoruz artık.



- Halk sıkıntı çekerken, sınırları değiştimek bizim kabul edeceğimiz birşey değil.



- Bize düşmanlık yapmayın, yaptığınız zaman da geri adım atmayız.



- Suriye'de sadece YPG yok, Türkiye'nin dostu Kürt gruplar da var. Yüzümüzü Ankara'ya dönüyoruz, gelip bize yardımcı olun diyorlar.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ



- Ermenistan ile Azerbaycan arasında mutabık kalınan bir dizi anlaşma ve Azerbaycan ile ABD arasındaki anlaşma ile çok güzel bir tablo çıktı bölge adına.



- Zengezur Koridoru ile ilgili somut bir şey yok. Kim işleteceği ve ne olacağı konusundaki durumu taraflar kendi aralarında müzakere edecekler.

- Biz Azeri kardeşlerimize güveniyoruz, yakın bir iş birliğimiz var.

- Paşinyan'ın ortaya koyduğu tavır, siyasi risk alması da takdir edilmesi gereken bir durum.



RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ



- Barış için ümitliyiz. Türkiye kilit bir aktör olma özelliği taşıyor.

- Sorun yok mu, var. Eskiden 4 vilayetin idari sınırlarını tamamen ele alma istekleri vardı.

ABD'DE ZELENSKİ İLE ZİRVE

- Trump savaşın taraflarıyla görüştü. Ne Alaska'da ne de Washington'da olmalıyız. Biz İstanbul'da müzakere masasını kurduk. Biz savaşın bir tarafı değiliz, o iki resimde de olmamıza gerek yok.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER



- Maalesef Yunan iç siyasetinde Türkiye ile ilgili konular bir numaralı konular. Bunları gündeme getirmek siyasi şartlı refleks.

- Yunan iç siyaseti bunu kendi içinde çözmesi gerekiyor. Dileriz Yunan siyaseti de bir gün Türkiye'nin geldiği olgunluğa gelir.

- Kendilerine tavsiyem, Türkiye aleyhtarlığından artık çıkmaları.

CHP'NİN ELEŞTİRİLERİNİN AMACI NE?

- Ben bir takım oyuncusuyum, takım kaptanımız Cumhurbaşkanı'mız, yerim dış politika.

- Ben takımdaki görevimi en iyi şekilde yerime getirmeye çalışıyorum. Bu konuyu iç politikada ucuz siyasetlere alet etmemeye çalışıyoruz.



- Halkımızın ve partilerin arasında sorular olabiliyor, bunlar önemli. Karalama maksatlı olanlara bakmıyorum.

- Türkiye bir deniz feneri olursa aslında Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunun bunu nasıl gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bütün çabamız ülkemizin bu fonksiyonu ifa edebilmesi. Bakın Gazze'de oluyor, Ukrayna'da oluyor, Afrika'da var.