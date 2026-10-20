Bakan Fidan'dan Libya diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Fidan, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisinin aldığı karar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

MİT BAŞKANI KALIN LİBYA'DA

Diğer yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.

Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.

Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin olarak Dibeybe'ye, yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini iletti.