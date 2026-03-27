Fidan ABD ve İran arasındaki görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiğini söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber yayınında İran ile ABD arasındaki müzakerelere yönelik konuştu. Taraflar arasında müzakerelerin başladığını belirten Fidan, barış önündeki en büyük engelin ise İsrail olduğunu söyledi.



Fidan, “Müzakerelerde bir aşamaya gelindi gibi yani en azından müzakereler başladı. Pakistan üzerinden mesaj aktarımı var. ABD'liler bizimle de koordine ediyorlar. Konuşuyoruz. İranlıları da bu konuda bilgilendiriyoruz.” dedi.



Önemli olanın müzakerelerin devam etmesi olduğunu belirten Bakan Fidan, “Tarafların müzakereden çekinmemesi, sahici olmaları ve birbirlerine güvenmeleri. Ama öngörülemez problemler çıkabilir mi, tarafların niyetlerinden bağımsız olabilir. Burada hem Cumhurbaşkanımız hem bizim taraflarla yoğun teması da var. Bunun bir noktaya gelmesi için canla başla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Barışın gelmesi konusunda her iki tarafın niyetini okuyabiliyoruz.” diyen Fidan, “Bu konularda taraflarda problem yok. Bence niyet konusunda. Bir aktör hariç İsrail. Barışın önündeki en büyük engel İsrail'in durduğu yer.” diye konuştu.