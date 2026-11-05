Bakan Fidan'dan peş peşe diplomatik temaslar: Önce Katar, ardından İran
05.11.2026 17:42
Bakan Fidan, Katarlı bakanı Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Katar Savunma Bakanı Suud bin Abdurahman Al Sani'yi ağırlarken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurahman Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.
Fidan, Katar Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynakları, görüşmede İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki diğer gelişmelerin ele alındığını bildirdi.
Türkiye'nin diplomatik temasları, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bölgesel gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldığı bir dönemde gerçekleşti.