Bakan Fidan'dan peş peşe diplomatik temaslar: Önce Katar, ardından İran

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurahman Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.