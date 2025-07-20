Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrak ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Suriye’deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman’da yapılan toplantılar değerlendirildi.
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