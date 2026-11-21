Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , TGRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.



Bakan Fidan, Avrupa ile vize sorununun çözülebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini belirterek, tamamlanması gereken birkaç tane konu olduğunu ve Meclis'ten geçmesi gerektiğini söyledi.



Fidan, “Avrupa Birliği diye bir yapı olmasa Avrupa'dan belki bu ülkelerin yarısından fazlasıyla vize sorunumuz olmayacak. Ama Avrupa Birliği ortak karar alıp Schengen bölgesine işi soktuğu için birçok ülkenin, yani biz Schengen vizesine tabi ülke durumuna düşmüş durumdayız. Şimdi şu anda her 100 başvurudan 86'sı kabul ediliyor. AB için konuşuyorum, Schengen vizesinde. 14-15'i kabul edilmiyor. Bu vize serbestisinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var, Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bitmiş durumda. Hatta hazırladığımız taslakları Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor bizim AB Başkanlığındaki arkadaşlarımız” dedi.