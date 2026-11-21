Bakan Fidan'dan vize açıklaması: Birkaç konu Meclis'ten geçmesi gerekiyor
21.11.2026 23:20
Dışişleri Bakanı Fidan vize açıklaması.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Schengen vizesi sorununun çözümüne ilişkin, “Tamamlamamız gereken birkaç konu var, Meclis’ten geçmesi gerekiyor, Cumhurbaşkanımız da talimat verdi." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
Bakan Fidan, Avrupa ile vize sorununun çözülebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini belirterek, tamamlanması gereken birkaç tane konu olduğunu ve Meclis'ten geçmesi gerektiğini söyledi.
Fidan, “Avrupa Birliği diye bir yapı olmasa Avrupa'dan belki bu ülkelerin yarısından fazlasıyla vize sorunumuz olmayacak. Ama Avrupa Birliği ortak karar alıp Schengen bölgesine işi soktuğu için birçok ülkenin, yani biz Schengen vizesine tabi ülke durumuna düşmüş durumdayız. Şimdi şu anda her 100 başvurudan 86'sı kabul ediliyor. AB için konuşuyorum, Schengen vizesinde. 14-15'i kabul edilmiyor. Bu vize serbestisinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var, Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bitmiş durumda. Hatta hazırladığımız taslakları Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor bizim AB Başkanlığındaki arkadaşlarımız” dedi.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılından bu yana devam eden süreçte bugüne kadar 72 kriterden 66'sı tamamlanmıştı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi için eksik kalan altı kriterin kabul edilmesiyle ilgili taslak çalışmaların tamamlanma aşamasına geldi.
Bakan Fidan, taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği bilgisini verdi.
SÜREÇ 2013 YILINDA BAŞLADI
Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmesini öngören Vize Serbestisi Diyaloğu 2013 yılında başladı.
Avrupa Birliği, sürecin tamamlanması için Türkiye'nin önüne 72 kriter getirdi. Ankara bu kriterlerden 66'sını karşıladı, geriye altı kriter kaldı.
Tamamlanması beklenen kriterler arasında şunlar bulunuyor:
"- Terörle mücadele yasasında değişiklik
- AB Polis Örgütü Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması
- Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi
- Yolsuzlukla mücadele alanında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun önerilerinin uygulanması
- Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması
- Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin AVB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi"
SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Schengen, Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgeye deniyor.
Schengen ülkeleri arasındaki vize serbestisi sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik ya da pasaportları ile bölge içinde seyahat edebiliyor.
Bölge dışında kalan kişilerden ise vize talep ediliyor ise vize başvurusu yaparak istedikleri birlik üyesi ülkeler için işlemleri başlatabiliyorlar.
Schengen Bölgesi'ne dahil olan ülkeler şöyle: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.