Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı

Paylaşımında Bakan Fidan, "Türkiye olarak bölgemiz ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladığımız; bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemlediğimiz bir yılı geride bıraktık" dedi.

Bakan Fidan, tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Fidan, "2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı iş birlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız" dedi

Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla Türkiye'nin menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini de belirten Fidan, "Milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.