Bakan Fidan'ın Suriye ziyareti. "Cumhurbaşkanımızın Şam’a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile ziyaretini hatırlattı. "Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.



Fidan, Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile bir araya geldi.

Sonraki durağı ise Muhyiddin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu.

Dışişleri Bakanı Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahaddin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı.