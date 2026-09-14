Bakan Fidan'ın Suriye ziyareti. "Cumhurbaşkanımızın Şam’a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık"
14.09.2026 20:55
Son Güncelleme: 15.09.2026 04:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün süren Suriye temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ayrıntıların görüşüldüğünü belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı.
Dışişleri Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile ziyaretini hatırlattı. "Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.
Fidan, Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile bir araya geldi.
Sonraki durağı ise Muhyiddin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu.
Dışişleri Bakanı Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahaddin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam Emevi Camii'ni ziyaret etti
Fidan, ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin diplomasi trafiğini de sürdürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.
Fidan’ın Bin Ferhan’la yaptığı görüşme, Suudi mevkidaşıyla birkaç gün içindeki ikinci telefon teması oldu. İki bakan, önceki görüşmelerinde de bölgedeki gelişmeler ile Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları ele almıştı.