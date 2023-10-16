Bakan Fidan'ndan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib’in davetine icabetle Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.



Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.



GAZZE İÇİN DİPLOMASİ

Öte yandan Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Fidan son olarak Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.



HAMAS'IN SİYASİ BÜRO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin’deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.