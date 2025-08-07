Bakan Fidan Suriye'de: Şara ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunuyor.



Bakan Fidan'ın, mevkidaşının yanı sıra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde; Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.



Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de görüşmede konuşulacaklar arasında yer alıyor.



Görüşmede, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DAEŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.