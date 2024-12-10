Bakan Fidan: Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.



Suriye'nin 8 Aralık itibariyle yeni bir döneme girdiğini belirten Bakan Fidan, "Özellikle son iki yılda devlet bütün yapılarıyla iflas etmiş durumdaydı sadece ufak bir dokunuş bekliyordu" dedi.

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız bunu gördüğü için geçen yıldan itibaren aradaki bütün mekanizmaları Astana'dan itibaren bürokratik düzeyde, siyasi düzeyde kurulmuş ne kadar mekanizma varsa bunların hepsini bir kenara iterek kendisi direk olaya müdahil oldu. Buna da karşılık alamadı ama bu onların karşı karşıya kaldığı sonu önlemedi malesef" diye konuştu.

"YENİ YÖNETİM DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE KURULMALIDIR"



"Halkan yükselen memnuyetsizlik dalgası rejimin saldırılarıyla gerçekleşen sivil kayıplarla birleşince suriye rejimi tarihe karışmıştır" diyen Bakan Fidan, "Suriye'de yeni yönetim düzenli bir şekilde kurulmalıdır. Suriyeli muhaliflerin birlik içerisinde olması ve kapsayıcı bir hükümet tesis etmeleri önemlidir" dedi.

Türkiye'nin Suriyenin ulusal birliğine, istikrarına, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Fidan, "Suriyedeki gelişmelerin izleyebileceği seyir ülkemize dönük olası yansımalarıyla birlikte etraflıca değerlendirilmekte ve bu bağlamda gerekli tedbirler alınmaktadır" dedi.

"SURİYE'NİN TERÖRİZMİN YUVASI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Fidan, "Herkes şunu da iyi bilmeli ki Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. DAEŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Dost ve müttefiklerimize bu mücadelemizde iş birliği beklediğimizi her fırsatta dile getirmekten geri durmayacağız" diye konuştu.