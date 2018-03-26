Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, NTV'de soruları yanıtladı.



NTV'den Funda Görey'in sorulaırnı yanıtlayan Işık'a, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp hedefe ulaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç uyarıları ve ABD askerlerinin Menbiç'te verdiği görüntüler soruldu. Işık şunları söyledi: ü

"Tel Rıfat önemki bir yer. Afrin harekatı ile oluşturulan güvenli bölge ile Fırat Kalkanı bölgesi arasındaki kuşak bölge; kilit bir nokta. İnanıyorum ki kısa sürede temizlenecek ve özgürleştirilecek.

Menbiç konusunda, daha önce bize PYD'nin buradan çıkarılacağı sözü verildi. Savunma bakanlığım döneminde hem Obama'nın hem de şimdiki savunma bakanları bu sözü defalarca kez verdiler. ABD askerlerinin verdiği görüntüleri ben hayra yoruyorum. PYD'nin buradan çıkarılacağına yoruyorum. ABD'liler sözlerini tutmak zorunda. Bizzat bana verilen sözler devletin kayıtlarında var. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, dışişleri bakanına ve ilgili arkadaşlara söz verildi. Sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu ilişkilerin yumuşamasına neden olur. Yerine getirilmezse Türkiye gereğini yapmak durumunda kalır. ABD sözünde duracak diye bekliyorum, inşallah buna gerek kalmaz.

ABD'deki yönetim değişikliğinden dolayı zaman gerekebilir ve bu değişiklik Çin'in durudurulması, küresel alandaki ticaret savaşları için bir işaret fişeği. İran'ın izolasyonu için de daha şahin bir tavrın ortaya konacağını gösteriyor. Ama Türkiye'nin milli çıkarları belli ve Menbiç başta olmak üzere verilen sözlerin tutulmasını bekliyor..."

İNTERNETTE RTÜK DENETİMİ

Başbakan Yardımcısı Işık, Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekleyen düzenlemeyle, internetteki bireysel paylaşımlara sansür gelmediğini söyledi.

Denetimin nasıl olacağı ve sansür yorumları hakkında Işık şunları söyledi:

"İnternet yayınlarına RTÜK denetimi demek, kapsamı çok çok genişletmek olur.

RTÜK’ün görev alanı, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılıkla sınırlı. Youtube, Facebook, Instagram gibi bireysel yayıncılıklarla ilgili bir durum yok. 'İnternete sansür geliyor' demek doğru değil. Kişilerin kendi yaptığı iletişim RTÜK’ün görev alanı dışında. Kamuoyuna böyle sunuldu ve bu büyük haksızlıık...

RTÜK’ün radyo ve televizyon dışında hiçbir yetkisi yok. Video paylaşımını denetleyecek diye bir şey yok. Bilgisizlikten ya da art niyeten kaynaklanıyor bu yorumlar. Karasal, uydu ve kablodaki radyo ve televizyon yayınları denetleniyorsa, internet ortamında da radyo ve televizyon yayınları yapanlar lisanslanacak. Kanunda açık net hüküm var. Cumhurbaşkanının onayı sürecindeki kanunun 84. madde 4. fıkrasında, 'Bireysel iletişim bu madde kapsamında değerlendirilemez' deniyor..."

Bir takım uygunsuz görüntülerin; içki ve sigara gibi, televizyonda görünmemesi durumu internet için de geçerli olacak mı?

"Bu diziyi yapanlar, yapım sürecinde RTÜK'ün kurallarını biliyorlar. RTÜK bu noktada herhangi bir yeni denetim mekanizması getirmiyor. Var olan kriterler, internet üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığı yapan şirket ve kurumlar için de geçerli olacak.

RTÜK'ün görev, yetki ve sorumlulukları aynı. Kanuni boşluktan yararlananlar vardı. Uydu yayınındaki dizide ağıza alınmayacak küfür ve ifadeler RTÜK denetiminden dolayı verilemezken, aynı dizi internette yayınladığında her türlü şeyi verebiliyorlar. RTÜK''ün de oraya bakıp bakmaması noktasında bir boşluk vardı, o giderildi."

Normal televizyonda herkes izlediği için bir uyarı olabilir ama internet zaten isteğe bağlı. Çocuğun açıp da uygunsuz durumları görme ihtimali az olan bir platform. Geniş alana yayılmış bir yetkli olarak yorumlanıyor, ne dersiniz?

"Uydu yayıncılığı isteğe bağlı değil mi, diziyi izlemeye mecbur mu bırakıyorlar. Herkesin elinde bir kumanda var. İsteğe bağlı durumu sadece internet için geçerli değil, uydu da var. Onlar denetleniyor da internetteki yayıncılık niye denetlenmesin. Gençlerin ve çocukların içki ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korunması; milli güvenlik ve ahlaki değerlerin yozlaştırılmaması anayasal görevler arasında ve bu her kurumun sorumluluğu. Burada yasal bir boşluk var. İnternet alanında yayın yapan televizyon ve radyolar RTÜK denetiminde olacak mı, olmayacak mı. İşte bu giderildi..."

Yabancı dizi ve film yayını yapan platformlarla birebir görüşme ve geri dönüş var mı?

"Türkiye 81 milyonluk nüfusuyla önemli bir pazar. Burada yer almak isteyen herkes bu kurallara uymak zorunda. Bu konuyla ilgili aktörler, ilgili birimlerle temasa geçti. Sınırlayan, ilave yük getiren bir kanun değişikliği yok. Uyduda hangi programı, hangi kriterlere göre yayınlıyorsanız, internette de aynı şekilde yayınlayacaksınız. Sigara ve içkiyi buzluyorsanız, internete de bunu yapın. Televizyonda yaparım ama internette yapmam anlayışına izin vememiz mümkün değil. Bu bizim anayasal sorumluluğumuz."



(Bazı televizyonlarda dinin kullanıldığı iddiası da bu düzenlemenin çıkış noktalarından biri...) RTÜK denetiminden dolayı uydu, kablo ya da karasal yayınla izleyiciyle buluşan yayında yapamadığınız dini ve milli değerlere aykırı pekçok şeyi, internette yapma hakkı görüyorsunuz kendinizde. Buna izin verilmesi mümkün değil..."