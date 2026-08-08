Bakan Göktaş: 193 binin üzerinde çocuğu ailesinin yanında takip ediyoruz

Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nde yeni yapılan hizmet birimleri ve sosyal donatıların açılış töreni yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün katıldı.



İstanbul'da 1965 yılından bu yana binlerce çocuğa koruma ve bakım hizmeti veren Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde, 2024 yılında başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan 100 kişi kapasiteli İlk Kabul Birimi ile 116 kişi kapasiteli Bebek Evi Birimi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 180 dönümlük kampüste bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğun bakımını üstlenen kurumda gerçekleştirilen açılışla birlikte, 0-12 yaş grubundaki çocuklar için eğitimden rehabilitasyona, spordan atölye çalışmalarına kadar birçok alanda hizmet sunacak modern, güvenli ve ev sıcaklığındaki yeni yaşam alanları yaklaşık 550 çocuğun kullanımına açıldı.

“30 PİLOT İLDE 322 ÇOCUĞUMUZU 222 AİLEMİZİN YUVASINA EMANET ETTİK”

Burada konuşan Bakan Göktaş, “193 bin 601 çocuğumuzu ailelerinin yanında 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetiyle takip ediyoruz. Ebeveyn kaybı yaşamış 131 bin 472 çocuğumuza sağlıklı gelişimlerini destekleyen hizmetler sunuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi’yle 11 bin 34 çocuğumuzun 9 bin 289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Geçici Koruyucu Aile Modeli’ ile acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızı kurum bakımına alınmadan doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturuyoruz. Böylece 30 pilot ilimizde 322 çocuğumuzu 222 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 671 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Diğer yandan, 3 bin 200 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 3 bin 768 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI BULAN HER ÇOCUK, GÜÇLÜ YARINLARI İNŞA EDECEK”

Bakan Göktaş, “Bir çocuğun hayal gücü, yükseklerde kanat çırpan kuşlar gibidir. Onların gözü de gönlü de, bizimkinden daha geniş bakar dünyaya. İşte biz, çocuklarımızın hayallerine kanat olmak ve onları umutla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı’nın güçlü yarınlarını inşa edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘daha adil bir dünya’ idealini gerçeğe dönüştürecektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda her çocuğa güvenli bir gelecek sunan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Tören, kurdele kesimi ve protokol üyelerinin yeni hizmet birimlerini incelemesiyle sona erdi. İnceleme kapsamında çocuklarla bir araya gelen katılımcılar, açılışı yapılan futbol sahasında penaltı atışı gerçekleştirildi.